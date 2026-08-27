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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر تفاصيل الكليات المتاحة لكل مسار من مسارات البكالوريا المصرية

كليات البكالوريا
كليات البكالوريا
ياسمين بدوي

أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر تفاصيل الكليات المتاحة لكل مسار من مسارات نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي سبق أن صدرت في بيان مشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في شهر يوليو من العام الماضي ٢٠٢٥.

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن نظام الامتحانات والتقييم لطلاب البكالوريا المصرية مؤكدة ما يلي :

يؤدى طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين فى العام الدراسي، تكون الأولى إجباريا فى شهر مايو بدون رسوم (مجاناً)، وتكون الثانية (اختيارية) في شهر يوليو في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان قدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفى جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.

وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بكالوريا تضمن القرار أن يؤدى الطلاب الامتحانات مرتين في ذات عام تقدمهم، بحيث يؤدي الطالب امتحان أول مرة (إجباريا) مجانا في شهر يونيو، وتكون ثانيهما (اختياريا) في شهر أغسطس في ذات العام الدراسي على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان مقداره 200 جنيهٍ للمادة الواحدة، كما يحق له، دخول الامتحانات في مواد الصف الثاني على نظام البكالوريا مرة أخرى في ذات العام المقيد به بالصف الثالث الثانوي في دور مايو أو يوليو في ذات العام الدراسي برسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.
    


ونص القرار على أن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من (100) درجة، وتُحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدّم لها، وتُرصد كافة درجات محاولاته، وتُحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى في كل المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها بجميع المواد (600) درجة، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.

كما نص القرار على أنه يشترط لدخول الطالب امتحان الصفين (الثاني والثالث) الفرصة الأولى على نظام البكالوريا وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا)، أما بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الصف الثالث الثانوي) فسيكون اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028، موزعة كالتالي:

- مشروع 15 درجة
- تقييم أسبوعى 20 درجة
- الأداء المنزلى والحصة 15 درجة
- السلوك والمواظبة 10 درجات
- التقييم الشهرى(1) 20 درجة
- التقييم الشهرى (2) 20 درجة.

كما راعى القرار مختلف فئات الطلاب، حيث يكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي على نظام البكالوريا بأحد مساري (الفنون والآداب) أو (ريادة الأعمال) وفقاً للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أما باقي فئات الدمج فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقا لرغباتهم.

ونص القرار على أن يتقدم الطالب الذي تغيب عن دخول الامتحان مرتين في ذات عامٍ تقدمه بالصفين (الثاني ، الثالث) الثانوي (بكالوريا) بعذرٍ قهري أن يتقدّم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر القهري؛ لتقوم برفعه للإدارة المركزية للتعليم العام (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)؛ للنظر في قبول هذا العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي.

وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان للمرة الثانية مجانًا، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يُحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان، ويكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان، مما يحول دون استمراره في الأداء، بتقرير يَعدُّه طبيب اللجنة، وآخر يَعدُّه رئيسها، ويُرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم؛ لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي؛ لبحث الحالة، والنظر في تقدم الطالب لأداء امتحان للمرة الثانية مجانًا من عدمه، ومرفق تقرير بها؛ للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام؛ للنظر في اعتماده.

كما أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارا وزاريا حول نظام الامتحانات في شهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، تضمن ما يلي :

-  نظام امتحانات الصفين الثاني والثالث في نظام شهادة البكالوريا المصرية بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

- نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة بنظام 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم شهادة البكالوريا المصرية

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