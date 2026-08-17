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بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات الدراسة.. بعد قليل
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات الدراسة.. بعد قليل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يبدأ بعد قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، والذي من من المقرر أن ينعقد رسمياً في تمام الساعة الرابعة عصرا بحضور قيادات الوزارة .

مؤتمر وزير التربية والتعليم 

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، من المقرر أن يكشف خلال الوزير محمد عبد اللطيف عن :

  • تفاصيل آليات نظام شهادة البكالوريا المصرية 
  • الرد على الاستفسارات المتعلقة بـ شهادة البكالوريا المصرية  
  •  إعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2027

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلانه في بيان رسمي في جميع وسائل الإعلام .

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 يمكن ترقب ظهوره وتفعيله على بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/ 

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf سيتاح لطلاب البكالوريا المصرية في جميع محافظات مصر ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مجاني .

مناهج البكالوريا المصرية .. التعليم تعتمدها من مؤسسة البكالوريا الدولية “IBO”

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القرارات الوزارية المتعلقة بالآليات المنظمة لشهادة البكالوريا المصرية

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالصف الثاني بكالوريا ومراجعة الأطر التربوية الخاصة بها واعتمادها من مؤسسة البكالوريا الدولية “IBO”

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أنه سيتم مناهج الصف الثاني بكالوريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام.

مميزات مناهج البكالوريا المصرية


* تعتمد مناهج البكالوريا على منهجية تعليمية حديثة تقدم محتوى تعليميًّا تفاعليًّا متسلسلا بنظام يحقق فهمًا أعمق لدى الطلاب.


* تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع العديد من المؤسسات التعليمية العالمية للإستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج، على سبيل المثال التعاون مع هيئة البكالوريا الدولية في تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية، لضمان جودة المناهج، وتوافقها مع الممارسات الدولية.


* تعزيز تدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع المراكز الثقافية الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب في مهارات التواصل الأكاديمي على المستوى العالمي.


* تتضمن الكتب الدراسية مساحات تعليمية مخصصة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الطلاب، مثل: مهارات التحليل والاستدلال، والتفكير النقدي، والتوازن في إصدار الأحكام، والتفسير المدعوم بالأدلة.


* استعانت الوزارة بالخبرات اليابانية، بهدف تطوير جودة تعليم المواد العلمية، ومواكبة أحدث المعايير العلمية المعتمدة في الاختبارات الدولية.


* تم تصميم مناهج البكالوريا المصرية بعد مراجعة المناهج التعليمية للسنوات السابقة، بما يحقق نواتج تعلم واضحة ( وهي عبارات توضح ما يتوقع أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم وما يستطيع فهمه وتطبيقه بعد دراسة محتوى تعليمي)، وهى قابلة للقياس، تنعكس على أداء الطلاب، وبما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

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وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

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