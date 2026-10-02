رئيس مدينة الأقصر: تطوير الطرق والمرافق استعدادا للموسم السياحي الجديد

قال اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن المدينة بدأت الاستعداد للموسم السياحي الجديد، من خلال تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق والشوارع والمرافق، موضحًا أن الخطة هذا العام اختلفت عن الأعوام السابقة، وركزت على معالجة مشكلات المياه والإنارة والاتصالات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والخدمات المقدمة بالمدينة.

وأوضح «الشرابي»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه جرى تغيير بعض خطوط شبكة المياه، ودعم خطوط الإنارة والكهرباء، إلى جانب تطوير شبكة الاتصالات واستبدال الخطوط النحاسية بخطوط فايبر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تنفذ على مراحل، وبدأت المرحلة الأولى في طريق المسار السياحي بالكامل والكورنيش وخالد بن الوليد وشارع المنشية ومداخل المعابد.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى أن أعمال التطوير تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومنها الآثار والسياحة وغرفة شركات السياحة ومديرية الأمن والمرافق والطرق، مؤكدًا أن المدينة تعمل وفق رؤية وهوية بصرية محددة، بعيدًا عن العشوائية، بهدف تحسين الصورة الذهنية للمدينة لدى السائح منذ وصوله إلى المطار وحتى انتهاء برنامجه السياحي.

وأضاف «الشرابي» أن أعمال التطوير شملت مدخل مطار الأقصر، من خلال رفع كفاءة الجداريات واللوحات الإرشادية، إلى جانب تطوير أرضيات الساحة الداخلية بمعبد الكرنك، ومدخل معبد الأقصر وتركيب بوابات إلكترونية، فضلًا عن تنفيذ أعمال نظافة وتجميل بطريق الكباش، مشيرًا إلى الاستعداد لعدد من المناسبات والفعاليات السياحية المقبلة، ومنها احتفالات الكريسماس وتعامد الشمس على معبد الكرنك إلى جانب ظاهرة الكسوف المرتقبة في 2027.