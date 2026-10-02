قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إصابته بزجاجة.. وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط
السيولة المالية.. كلمة السر في حسم مصير فتوح و6 لاعبين في الزمالك
لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي
حملة تصدرت تريند إنستجرام.. كيف تصنع الهوية البصرية مستقبل السياحة في مصر؟
نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل انطلاق حملة الحصبة.. وكيل صحة الأقصر يفاجئ 3 مكاتب صحة ويتابع الجاهزية

قبل انطلاق حملة الحصبة.. وكيل صحة الأقصر يفاجئ 3 مكاتب صحة ويتابع الجاهزية على الأرض
قبل انطلاق حملة الحصبة.. وكيل صحة الأقصر يفاجئ 3 مكاتب صحة ويتابع الجاهزية على الأرض
شمس يونس

كثف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولاته الميدانية داخل مكاتب الصحة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع الاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية والمستلزمات اللازمة للتنفيذ.

وشملت الجولة المرور على مكاتب صحة البياضية وصحة أول وصحة ثان، حيث تابع وكيل الوزارة بصورة مباشرة انتظام تقديم الخدمات الصحية، والتزام الفرق الطبية بأداء مهامها، إلى جانب مراجعة الإجراءات الخاصة بالتطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية، وتسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا، وسلامة منظومة حفظ ونقل الطعوم من خلال متابعة سلسلة التبريد.

وبدأ وكيل الوزارة جولته من مكتب صحة البياضية، يرافقه الدكتور معمر عبد الهادي، مدير إدارة البياضية الصحية، وأحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، حيث تفقد أقسام المكتب وتابع معدلات انتظام الخدمات، كما راجع التجهيزات الخاصة بحملة الحصبة والحصبة الألماني، ومدى جاهزية الفرق الطبية والمستلزمات، وآليات التسجيل وتوثيق البيانات، مشددا على الالتزام بالتعليمات المنظمة للحملة ودقة البيانات لضمان تحقيق المستهدف.

وانتقل وكيل الوزارة إلى مكتب صحة أول برفقة الدكتور عبد الله محمد، مدير إدارة البندر الصحية، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمترددين، كما حرص على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات، حيث أشاد المترددون بمستوى الخدمة المقدمة.

ووجه الدكتور أحمد أبو العطا خلال المرور بضرورة العمل على رفع كفاءة المكتب وتحسين بيئة تقديم الخدمة، مع التشديد على الانضباط الوظيفي والالتزام بمواعيد العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب التي تم رصدها، وفقا للقواعد المنظمة.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بـمكتب صحة ثان، حيث راجع انتظام خدمات تسجيل المواليد والوفيات والمبادرات الرئاسية والتطعيمات، إلى جانب متابعة الاستعدادات النهائية لحملة الحصبة والحصبة الألماني.

كما تابع ورشة العمل المنفذة بالمكتب لتدريب مسؤولي الفرق المشاركة في الحملة، والتأكد من إلمامهم الكامل بآليات التنفيذ والتسجيل والمتابعة، موجها بأهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة الفرق الطبية والتأكد من توافر جميع المستلزمات قبل انطلاق الحملة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا أن المرور الميداني على المنشآت الصحية يمثل أحد المحاور الأساسية لخطة العمل بمديرية الصحة بالأقصر، بهدف متابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع مكاتب الصحة، خاصة مع قرب تنفيذ حملة الحصبة والحصبة الألماني، مع ضرورة الالتزام الكامل بالخطط والتعليمات المعتمدة، ودقة تسجيل البيانات، وجاهزية الفرق والمستلزمات، بما يضمن وصول خدمات التطعيم إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وانتظام.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

المتهم

عرض المواطنين للخطر.. ضبط سائق توك توك قاد مركبته عكس الاتجاه بالمقطم

مشرحة

جارى البحث عن أمها.. انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث في نهر النيل بقنا

المتهم

بعد تنازلها عن القائمة.. زوج ينقض الاتفاق ويسرق سيارة زوجته بالبساتين

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد