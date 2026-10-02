قبل انطلاق حملة الحصبة.. وكيل صحة الأقصر يفاجئ 3 مكاتب صحة ويتابع الجاهزية

كثف الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولاته الميدانية داخل مكاتب الصحة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع الاستعدادات لتنفيذ حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية والمستلزمات اللازمة للتنفيذ.

وشملت الجولة المرور على مكاتب صحة البياضية وصحة أول وصحة ثان، حيث تابع وكيل الوزارة بصورة مباشرة انتظام تقديم الخدمات الصحية، والتزام الفرق الطبية بأداء مهامها، إلى جانب مراجعة الإجراءات الخاصة بالتطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية، وتسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا، وسلامة منظومة حفظ ونقل الطعوم من خلال متابعة سلسلة التبريد.

وبدأ وكيل الوزارة جولته من مكتب صحة البياضية، يرافقه الدكتور معمر عبد الهادي، مدير إدارة البياضية الصحية، وأحمد خليل، نائب رئيس مركز ومدينة البياضية، حيث تفقد أقسام المكتب وتابع معدلات انتظام الخدمات، كما راجع التجهيزات الخاصة بحملة الحصبة والحصبة الألماني، ومدى جاهزية الفرق الطبية والمستلزمات، وآليات التسجيل وتوثيق البيانات، مشددا على الالتزام بالتعليمات المنظمة للحملة ودقة البيانات لضمان تحقيق المستهدف.

وانتقل وكيل الوزارة إلى مكتب صحة أول برفقة الدكتور عبد الله محمد، مدير إدارة البندر الصحية، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمترددين، كما حرص على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات، حيث أشاد المترددون بمستوى الخدمة المقدمة.

ووجه الدكتور أحمد أبو العطا خلال المرور بضرورة العمل على رفع كفاءة المكتب وتحسين بيئة تقديم الخدمة، مع التشديد على الانضباط الوظيفي والالتزام بمواعيد العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات الغياب التي تم رصدها، وفقا للقواعد المنظمة.

واختتم وكيل وزارة الصحة جولته بـمكتب صحة ثان، حيث راجع انتظام خدمات تسجيل المواليد والوفيات والمبادرات الرئاسية والتطعيمات، إلى جانب متابعة الاستعدادات النهائية لحملة الحصبة والحصبة الألماني.

كما تابع ورشة العمل المنفذة بالمكتب لتدريب مسؤولي الفرق المشاركة في الحملة، والتأكد من إلمامهم الكامل بآليات التنفيذ والتسجيل والمتابعة، موجها بأهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة الفرق الطبية والتأكد من توافر جميع المستلزمات قبل انطلاق الحملة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا أن المرور الميداني على المنشآت الصحية يمثل أحد المحاور الأساسية لخطة العمل بمديرية الصحة بالأقصر، بهدف متابعة الأداء على أرض الواقع، ورصد أي معوقات والتعامل معها بشكل فوري، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع مكاتب الصحة، خاصة مع قرب تنفيذ حملة الحصبة والحصبة الألماني، مع ضرورة الالتزام الكامل بالخطط والتعليمات المعتمدة، ودقة تسجيل البيانات، وجاهزية الفرق والمستلزمات، بما يضمن وصول خدمات التطعيم إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وانتظام.