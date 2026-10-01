«زراعي الأقصر» في قلب الحقول.. فحص ومتابعة لمحاصيل الذرة والخضر بالدير في إسنا.. صور

واصلت الأجهزة الزراعية بمحافظة الأقصر أعمال المتابعة الميدانية للمحاصيل الزراعية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، ضمن جهود الإدارة الزراعية لمتابعة الحالة الزراعية والوقوف على أي إصابات أو مظاهر مرضية قد تؤثر على المحاصيل، مع تقديم التوعية والإرشادات الفنية للمزارعين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، وبإشراف المهندس محمد فؤاد حسن وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والمهندس عبد العظيم مرسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية، وتحت رعاية المهندس عماد وديع مدير الإدارة الزراعية بإسنا.

وشملت أعمال المرور زمام قرية الدير، حيث قام المهندس محمد إبراهيم رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بإسنا، والمهندس حمدي عبد القادر رئيس الوحدة الزراعية بالدير، بفحص وتمشيط عدد من المساحات المنزرعة بمحاصيل الذرة الشامية والذرة الرفيعة، إلى جانب عدد من الزراعات الحقلية للخضر.

وخلال المرور، تم التواصل المباشر مع المزارعين المتواجدين داخل حقولهم، وعقد ندوة حقلية مصغرة تناولت أبرز أعراض الإصابة التي يمكن ملاحظتها على النباتات، وكيفية التعرف عليها بصورة صحيحة، إلى جانب شرح طرق الوقاية والمقاومة وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة.

وأكدت الأجهزة الزراعية استمرار أعمال المرور والفحص الدوري للزراعات، بهدف الاكتشاف المبكر لأي إصابات والتعامل معها في التوقيت المناسب، إلى جانب رفع الوعي لدى المزارعين بأساليب المكافحة السليمة والحفاظ على جودة وإنتاجية المحاصيل.