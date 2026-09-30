قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنيه الذهب يخسر 756 جنيهًا في أسبوع.. تراجع جديد رغم ارتفاعه أمس
511 مليار جنيه للإنفاق على الصحة.. تفاصيل تطوير الخدمات وتنفيذ 300 مشروع جديد
الخارجية الروسية: زيلينسكي يسعى لهدنة لتعويض الخسائر وتصعيد الصراع
طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»
مدبولي: وجهت جميع الوزراء بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية
انفجار قرب مركز شرطة بـ زاهدان الإيرانية.. والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث
مدبولي يشيد بلقاء الرئيس السيسي ومجلسي الوزراء والمحافظين أمس: تقليد مهم لاستعراض مختلف الملفات
رئيس الوزراء: وعي المصريين حائط الصد وضمان تأمين الجبهة الداخلية
رئيس الوزراء: هدف مؤتمر أكتوبر الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تعلن مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة
سقوط أدمن صفحة بيع الصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء على الفيس بوك
التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدلا من إهدارها.. الأقصر تعيد استخدام «الإنترلوك» المستخرج من الشوارع لتطوير المدارس والأحياء

بدلا من إهدارها.. الأقصر تعيد استخدام «الإنترلوك» المستخرج من الشوارع لتطوير المدارس والأحياء
بدلا من إهدارها.. الأقصر تعيد استخدام «الإنترلوك» المستخرج من الشوارع لتطوير المدارس والأحياء
شمس يونس

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإعادة الاستفادة من كميات بلاط «الإنترلوك» الصالحة للاستخدام، والناتجة عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، ضمن خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق العام.

وتستهدف توجيهات محافظ الأقصر إعادة توظيف الخامات التي ما زالت صالحة للاستخدام بدلا من التخلص منها، والاستفادة منها في تحسين الشوارع الداخلية والفرعية والمناطق التي يصعب رصفها بالأسفلت، إلى جانب دعم أعمال تطوير المدارس وتحسين البيئة المحيطة بها.

وبدأ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، في حصر كميات «الإنترلوك» الناتجة عن أعمال التطوير، تمهيدا لإعادة توزيعها وفقا لاحتياجات كل منطقة وأولوياتها.

وشملت أعمال إعادة الاستخدام البدء في تركيب البلاط بالشوارع الفرعية والداخلية، بما يسهم في تحسين مستوى الطرق، وتسهيل حركة المواطنين والمشاة، والحد من الأتربة والمظاهر العشوائية، خاصة في المناطق التي لا تتناسب طبيعتها مع أعمال الرصف بالأسفلت.

كما تضمنت خطة الاستفادة من الكميات المتاحة تخصيص جزء منها للمدارس الواقعة بنطاق الأحياء، لاستخدامها في تطوير الأفنية والممرات الداخلية ومداخل المدارس، بما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانا ونظافة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي أن توجيهات محافظ الأقصر تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع الخامات الصالحة الناتجة عن مشروعات التطوير، والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى استمرار أعمال الحصر والمتابعة الميدانية لضمان حسن توزيع الكميات وتنفيذ أعمال التركيب وفقا للاحتياجات الفعلية بكل منطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وترشيد الإنفاق، وتحويل نواتج أعمال التطوير إلى موارد يمكن إعادة توظيفها في تحسين الخدمات والمرافق للمواطنين.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

اجتماع الحكومة

مدبولي: حرب أكتوبر ستظل تلهمنا روح العزيمة ومواصلة مسيرة العمل والتنمية

اجتماع الحكومة

مدبولي: تقدير واضح لدور مصر الفاعل والرئيسي في محيطها الإقليمي والدولي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

على مدار 3 أيام.. الأنبا سيرابيون يلتقي شباب وخدام إيبارشية هولندا | صور

بالصور

ناهد السباعى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ناهد السباعى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد