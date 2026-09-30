بدلا من إهدارها.. الأقصر تعيد استخدام «الإنترلوك» المستخرج من الشوارع لتطوير المدارس والأحياء

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإعادة الاستفادة من كميات بلاط «الإنترلوك» الصالحة للاستخدام، والناتجة عن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، ضمن خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق العام.

وتستهدف توجيهات محافظ الأقصر إعادة توظيف الخامات التي ما زالت صالحة للاستخدام بدلا من التخلص منها، والاستفادة منها في تحسين الشوارع الداخلية والفرعية والمناطق التي يصعب رصفها بالأسفلت، إلى جانب دعم أعمال تطوير المدارس وتحسين البيئة المحيطة بها.

وبدأ مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، في حصر كميات «الإنترلوك» الناتجة عن أعمال التطوير، تمهيدا لإعادة توزيعها وفقا لاحتياجات كل منطقة وأولوياتها.

وشملت أعمال إعادة الاستخدام البدء في تركيب البلاط بالشوارع الفرعية والداخلية، بما يسهم في تحسين مستوى الطرق، وتسهيل حركة المواطنين والمشاة، والحد من الأتربة والمظاهر العشوائية، خاصة في المناطق التي لا تتناسب طبيعتها مع أعمال الرصف بالأسفلت.

كما تضمنت خطة الاستفادة من الكميات المتاحة تخصيص جزء منها للمدارس الواقعة بنطاق الأحياء، لاستخدامها في تطوير الأفنية والممرات الداخلية ومداخل المدارس، بما يساهم في توفير بيئة أكثر أمانا ونظافة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي أن توجيهات محافظ الأقصر تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع الخامات الصالحة الناتجة عن مشروعات التطوير، والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى استمرار أعمال الحصر والمتابعة الميدانية لضمان حسن توزيع الكميات وتنفيذ أعمال التركيب وفقا للاحتياجات الفعلية بكل منطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وترشيد الإنفاق، وتحويل نواتج أعمال التطوير إلى موارد يمكن إعادة توظيفها في تحسين الخدمات والمرافق للمواطنين.