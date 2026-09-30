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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار أعمال النظافة بطريق الكباش.. الحفاظ على واجهة الأقصر الحضارية

استمرار أعمال النظافة بطريق الكباش.. الحفاظ على واجهة الأقصر الحضارية
استمرار أعمال النظافة بطريق الكباش.. الحفاظ على واجهة الأقصر الحضارية
شمس يونس

تتواصل أعمال النظافة الدورية والمستمرة بطريق الكباش في مدينة الأقصر، ضمن جهود الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للموقع الأثري، الذي يعد أحد أبرز المقاصد السياحية والأثرية بالمحافظة ويجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت منطقة آثار الأقصر استمرار المتابعة الدورية لطريق الكباش، مع تنفيذ أعمال النظافة بصورة منتظمة، بما يضمن الحفاظ على الموقع وإظهاره بالشكل اللائق بقيمته التاريخية والحضارية، باعتباره أحد الشواهد المهمة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتشدد منطقة آثار الأقصر على أن الحفاظ على طريق الكباش مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات المعنية مع دور المجتمع المحلي، إلى جانب وعي المواطنين والزائرين بضرورة الحفاظ على نظافة الموقع وعدم إلقاء المخلفات، بما يسهم في صون هذا الأثر الفريد.

وتأتي أعمال النظافة والمتابعة المستمرة في إطار الحرص على أن يظل طريق الكباش واجهة حضارية تليق بمدينة الأقصر ومكانتها السياحية العالمية، وتعكس أمام زائريها الصورة المشرفة للحضارة المصرية العريقة.

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