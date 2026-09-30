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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب جزيرة "يوناجوني" اليابانية

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب جزيرة "يوناجوني" اليابانية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قرب جزيرة "يوناجوني" اليابانية
أ ش أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته ست درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الأربعاء المنطقة الواقعة بالقرب من جزيرة "يوناجوني"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية زلزالا بلغت شدته ست درجات على مقياس ريختر جزيرة يوناجوني سقوط ضحايا

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