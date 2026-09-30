موسكو تعلن تدمير 384 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 384 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها ، إلى إصابة البنية التحتية لميناء "إزمايل" بضربة جوية .

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، فقد تم استهداف مركز اتصالات في كييف ومرافق في منظومة الطاقة في مقاطعة كييف تخدم الإنتاج العسكري.

واستيقظت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر على هجوم باليستي روسي جديد، دوت خلاله انفجارات متعددة في أنحاء المدينة واشتبكت الدفاعات الجوية مع صواريخ قادمة، بعد يوم واحد فقط من ضربات روسية مكثفة شملت أكثر من 100 طائرة مسيرة وقنابل موجهة.

وحذر سلاح الجو الأوكراني من تهديد باليستي وشيك قبل أن يعلن: "صواريخ باليستية على كييف"، وبعد دقيقتين جاء تنبيه عاجل آخر: "المزيد من الصواريخ الباليستية على كييف".