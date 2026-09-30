«القاهرة 30 وفرص للأمطار».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وظواهر الأيام المقبلة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع اعتدال درجات الحرارة خلال فترات الصباح والليل، وارتفاعها نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأربعاء يشهد أجواءً خريفية معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

رصًا لسقوط أمطار على مناطق متفرقة

وأضافت شاكر أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية، قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، وذلك على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث نحو 10%.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا تسجل 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و29 درجة على الوجه البحري، و27 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و29 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و32 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 39 درجة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وخلال فترات الليل.

وأكدت أن الأجواء خلال الأيام المقبلة ستظل خريفية معتدلة خلال فترات الصباح والليل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وارتفاعها بشكل أكبر على جنوب الصعيد.

ودعت شاكر المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات والنشرات الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.