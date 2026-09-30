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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يتابع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية

وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية
فرناس حفظي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، اجتماعاً مع قيادات وزارة الخارجية المعنيين بالملفات الإقليمية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية بشأن تكثيف التحركات الدبلوماسية المصرية للتعامل مع الأزمات الإقليمية، ومواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً لآخر التطورات في عدد من الملفات ذات الأولوية والجهود المصرية الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الاستقرار، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي النشط تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، والبناء على الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في احتواء الأزمات والحيلولة دون اتساع نطاقها، مع التشديد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة الدول وسيادتها وسلامة أراضيها.

ووجه وزير الخارجية بمواصلة المتابعة الدقيقة لمختلف التطورات الإقليمية، وتكثيف التشاور والتنسيق بين قطاعات الوزارة والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وتعزيز التحليلات والتقديرات السياسية بشأن مستجدات الأوضاع والسيناريوهات المحتملة، بما يضمن سرعة وفاعلية التحرك الدبلوماسي المصري في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، ويدعم عملية صنع القرار إزاء التحديات الإقليمية الراهنة، ويسهم في تعزيز جهود التهدئة والتوصل إلى حلول سياسية مستدامة للأزمات.

التحركات الدبلوماسية الموقف المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي قيادات وزارة الخارجية

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