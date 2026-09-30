شهيدة ومصابون في عدوان وحشي للاحتلال على غزة صباح اليوم

استشهدت فلسطينية وأصيبت أخرى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



شهيدة وإصابة وقصف في غزة

استشهدت فلسطينية جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول فلسطينية مصابة برصاص قوات الاحتلال في منطقة تقع خارج سيطرتها بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



كما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

أفادت وسائل الإعلام المتفرقة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء إلى 8 شهداء، بينهم امرأة، وسط غارات واعتداءات متفرّقة للاحتلال في أنحاء القطاع.

كذلك، أكّدت الصحف الفلسطينية أنّ الاحتلال الإسرائيلي شنّ، منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، غارات جوية استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى إصابة مواطن من جرّاء إطلاق النار من آليات الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

كما لفتت إلى أنّ مسيّرات إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" ألقت قنابل في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأضافت أنّ طائرات الاحتلال دمّرت منزلاً في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، إضافة إلى وقوع جرحى من جرّاء تضرّر مخيم نازحين قرب مفترق الشجاعية بقصف الاحتلال في محيطه.

وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، أدّى قصف للاحتلال استهدف مخيم حلاوة في بلدة جباليا شمالي القطاع إلى ارتقاء 4 شهداء وسقوط عدد من الجرحى.

كما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون في قصفٍ نفّذته مسيّرة إسرائيلية استهدف منزلاً قرب محطة تمراز في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي سياق الاعتداءات، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية اعتدى خلالها على المنازل في شارع النفق والأحياء الشرقية لمدينة غزة، تزامناً مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية للمدينة.

كما شهدت الأجزاء الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع قصفاً مدفعياً متواصلاً.

يُذكر أنّ وزارة الصحة في غزة، كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 74,023 شهيداً و175,111 جريحاً.

كما أشارت في بيانها إلى تسجيل 1,422 شهيداً و4,996 جريحاً بنيران الاحتلال منذ اتفاق "وقف إطلاق النار" في 11 أكتوبر الماضي.