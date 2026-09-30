وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التصعيد ضد إيران وحماية الملاحة في البحر الأحمر

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، مساء أمس الثلاثاء، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الاتصال بحث تطورات الأزمة مع إيران ومجريات التصعيد الأخير في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود وتوحيد العمل لخفض التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، والحث على دعم المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر إزاء الأزمات المشار إليها ومن بينها التطورات في اليمن وإيران ومنطقة البحر الأحمر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق وباب المندب ورفض استخدام المضايق والممرات كأداة للضغط أو المساومة بتلك الأزمات.