غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد.

وأوضحت: هناك قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وفي سياق آخرأعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الـ12 من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية إلى معبر المصنع الحدودي، وتضم 20 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية.

وكان في استقبال القافلة نائب رئيس البعثة في سفارة الأردن ببيروت محمد المحادين، والعميد إدمون كعدو ممثل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، مع وفد من الهيئة