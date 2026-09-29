تضم 20 شاحنة غذائية.. وصول الدفعة الـ 12 من المساعدات الأردنية إلى لبنان

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة وصول الدفعة الـ12 من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية إلى معبر المصنع الحدودي، وتضم 20 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية.

وكان في استقبال القافلة نائب رئيس البعثة في سفارة الأردن ببيروت محمد المحادين، والعميد إدمون كعدو ممثل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، مع وفد من الهيئة.

وقال المحادين "إن اللقاء يتجدد اليوم على معبر المصنع الحدودي مع الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لتسلم القافلة رقم الـ14 دوليًا والـ15 في المجموع منذ بداية الأحداث والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مؤخرا"، مشيرا إلى أن القافلة محملة بمساعدات إنسانية وإغاثية.

وأضاف "أن الجهود مستمرة دعما للجمهورية اللبنانية الشقيقة والنازحين.. الوقوف إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية أمر جوهري في الأردن"، مجددًا أطيب الأمنيات للبنان وشعبه.

من جانبه.. قال العميد كعدو "نحن اليوم موجودون لاستلام هبة دولية عبر الجسر البري القائم بين لبنان والأردن، وهي عبارة عن 20 شاحنة محملة بمواد إغاثية".

وثمّن مبادرة ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين والشعب الأردني، معتبراً أنها تعكس روح التعاون بين البلدين الشقيقين وعمق العلاقة التاريخية، مشيدًا بجهود جميع الجهات الدولية والمحلية التي ساهمت في تأمين وصول هذه المساعدات إلى الشعب اللبناني والعائلات المحتاجة في ظل الأزمة الراهنة.