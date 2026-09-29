أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية

أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية والثقة في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية تتطلب وعيًا كبيرًا.

وقال أحمد موسى إن «قوة مصر في تماسك الجبهة الداخلية والثقة في كل مؤسسات الدولة»، موضحًا أن تدمير أي دولة قد يحدث سريعًا، بينما تحتاج عملية إعادة بنائها إلى سنوات طويلة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «لما تدمر بلد تحتاج سنين علشان ترجع تاني»، مؤكدًا أن بناء الدول يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل والوقت، وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أحمد موسى إلى أهمية إدراك قيمة الدولة والحفاظ على تماسك مؤسساتها، باعتبار أن استقرار الدولة يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على مقدراتها.

وأوضح مقدم برنامج «على مسئوليتي» أن ما طرحه الرئيس السيسي بشأن بناء الدول يعكس أهمية الحفاظ على ما تحقق، وعدم السماح بأي عوامل تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية واستقرار مؤسسات الدولة.

وشدد أحمد موسى على أن تماسك المجتمع والثقة في مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة مهمة في حماية الدولة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة.