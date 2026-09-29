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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق علوم العاصمة يتأهل إلى نهائيات التحدي العالمي للتحول في الطاقة بألمانيا

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

نجح فريق قسم الجيولوجيا بكلية العلوم – جامعة العاصمة في التأهل إلى نهائيات التحدي العالمي للتحول في الطاقة EAGE Global Energy Transition Challenge 2026، الذي تنظمه الجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي علوم الأرض EAGE، وذلك بعد اختياره ضمن أفضل ثلاثة فرق على مستوى العالم، ليصبح الفريق الوحيد الذي يمثل العالمين العربي والأفريقي في المرحلة النهائية من المنافسة الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم جامعة العاصمة وكلية العلوم للتميز العلمي والبحثي، برعاية السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتُعد مسابقة EAGE Global Energy Transition Challenge من المنافسات الدولية التي تجمع الطلاب والباحثين الشباب من تخصصات متعددة للعمل على تحديات واقعية مرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة، من خلال توظيف المعرفة في علوم الأرض والهندسة والاقتصاد والاعتبارات البيئية، بهدف تطوير حلول متكاملة وقابلة للتطبيق في مجال الطاقة المستدامة.

وخلال مراحل المنافسة، نجح فريق جامعة العاصمة في تطوير مقترح متكامل لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون Carbon Capture and Storage (CCS)، اعتمد على دمج الدراسات الجيولوجية مع هندسة المكامن، إلى جانب تصميم منظومة متكاملة لحقن ثاني أكسيد الكربون والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع، مدعومة بدراسة اقتصادية لجدوى تنفيذ المقترح.

ومن المقرر أن يمثل فريق جامعة العاصمة مصر والقارة الأفريقية خلال مؤتمر EAGE GET 2026، المقرر عقده في مدينة هانوفر بألمانيا خلال نوفمبر 2026، حيث يخوض الفريق المنافسات النهائية ويعرض مشروعه أمام نخبة من الفرق المشاركة من مؤسسات وجامعات من مختلف دول العالم.

وتُقام فعاليات المرحلة النهائية يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، في Hannover Congress Centrum (HCC) بمدينة هانوفر الألمانية.

ويضم فريق جامعة العاصمة كلًا من:

- عبدالرحمن علي
- باسم حسني
- سارة فخري
- محمد قناوي
- هدير محمد

ويعكس تأهل الفريق إلى المرحلة النهائية المستوى العلمي المتميز لطلاب كلية العلوم بجامعة العاصمة، وقدرتهم على توظيف معارفهم الأكاديمية في معالجة تحديات عالمية معاصرة، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة والتحول في قطاع الطاقة، بما يعزز حضور الجامعة في المحافل العلمية والمسابقات الدولية.

فريق قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة العاصمة كلية العلوم

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