أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة والمحافظين استمر 6 ساعات، موضحا أن الرئيس السيسي وجه 41 رسالة في اجتماع اليوم.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قوة بلدنا مصر في تماسك الجبهة الداخلية، معلقا: أي تحديات نعديها وهي كثيرة جدا، نعديها من خلال الثقة في دولتنا.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس أكد أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، وهناك إلحاح لإضرار مصر، موضحا أن الرئيس أكد أن الوعي هو حائط الصد.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: تحدث 8 وزراء منهم وزراء المالية والتعليم والتنمية المحلية في اجتماع اليوم، ومعدلات النمو كانت في تراجع كبير وصلت لقرابة 2 % فقط في 2011 و2012.

وذكر: الرئيس السيسي هو صاحب القرار، ومؤسسات الدولة ترسل التقارير للرئيس السيسي، والرئيس أكد أن التحدي الأكبر بعد 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.



