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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: 2015 شهد أكثر من 500 عمل إرهابي.. والحفاظ على الدولة كان التحدي الأصعب

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «التنظيم الإرهابي ضرب البلد من الصعيد لسيناء وكل المحافظات.. وقالوا مش هنسيب البلد.. والحفاظ على بقاء الدولة كان التحدي الأصعب في وقت شديد الحساسية.. وعام 2015 حصل أكثر من 500 عمل إرهابي في عام واحد.. والإرهاب كان يتسلح بتسليح دول وليس مليشيات».

أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية والثقة في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الدولة مسؤولية تتطلب وعيًا كبيرًا.

وقال إن «قوة مصر في تماسك الجبهة الداخلية والثقة في كل مؤسسات الدولة»، موضحًا أن تدمير أي دولة قد يحدث سريعًا، بينما تحتاج عملية إعادة بنائها إلى سنوات طويلة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «لما تدمر بلد تحتاج سنين علشان ترجع تاني»، مؤكدًا أن بناء الدول يحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل والوقت، وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أحمد موسى إلى أهمية إدراك قيمة الدولة والحفاظ على تماسك مؤسساتها، باعتبار أن استقرار الدولة يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على مقدراتها.

وأوضح مقدم برنامج «على مسئوليتي» أن ما طرحه الرئيس السيسي بشأن بناء الدول يعكس أهمية الحفاظ على ما تحقق، وعدم السماح بأي عوامل تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية واستقرار مؤسسات الدولة.

وشدد أحمد موسى على أن تماسك المجتمع والثقة في مؤسسات الدولة يمثلان ركيزة مهمة في حماية الدولة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متلاحقة".
 

أحمد موسى السيسي الإرهاب

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