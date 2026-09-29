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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمدة السرارية: مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية

وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا
وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا
محمود محسن

أكد وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، أن حضور عمد ومشايخ القرى والمحافظات ولقاءهم بالقيادة السياسية يمثل رسالة مهمة، مشيرًا إلى تقديره للجهود المبذولة في التواصل مع القيادات الشعبية والاستماع إلى رؤيتهم بشأن القضايا التي تمس المجتمع.

وقال مكادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بعمد القرى والمحافظات، خاصة في ظل ما وصفه بانتشار شائعات وحملات تستهدف الدولة، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات تتطلب وعيًا مجتمعيًا والرد على المعلومات غير الصحيحة من خلال الحقائق والمصادر الموثوقة.

وتابع عمدة قرية السرارية أنه عمل على تنظيم مسابقة للقرآن الكريم شارك فيها نحو 1300 متسابق، إلى جانب إقامة حفل لتكريم 130 فائزًا وتوزيع الجوائز عليهم، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة لم يقتصر على الجانب الديني، وإنما امتد إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات من خلال القيم الدينية والأخلاقية.

وأشار إلى دعوة ممثلي الكنيسة في القرية للمشاركة في حفل تكريم الفائزين، حيث ألقى أحد ممثلي الكنيسة كلمة خلال الفعالية، مؤكدًا أن أبناء الوطن جميعًا مصريون، وأن مواجهة الشائعات والحفاظ على تماسك المجتمع مسؤولية مشتركة.

الاعتماد على المعلومات الصحيحة

وشدد مكادي على أهمية تعزيز روح المواطنة والتكاتف بين أبناء المجتمع، مؤكدًا أن نشر الوعي والاعتماد على المعلومات الصحيحة يمثلان أحد السبل المهمة للتصدي للشائعات والحملات التي تستهدف إثارة البلبلة داخل المجتمع.

وفائي مكادي قرية السرارية سمالوط القضايا المجتمع

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