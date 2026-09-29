حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان

احتفل حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، بتسجيل أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، خلال الفوز الكبير على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكتب حمزة عبد الكريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله الهدف الأول مع مصر».

ونجح مهاجم منتخب مصر في تسجيل الهدف الخامس للفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليختتم خماسية المنتخب في شباك جنوب السودان، ويضع بصمته الأولى مع المنتخب الأول.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بعد خوض مباراتين في التصفيات، ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

- مصر: 4 نقاط.

- مالاوي: 3 نقاط.

- أنجولا: نقطة واحدة.

- جنوب السودان: بدون نقاط.