قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة
الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعمهم مشتريات عسكرية لإيران
حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان
صحيفة كتالونية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد هدفه الأول مع منتخب مصر
البيت الأبيض يحث الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من مخزونات الديزل لخفض الأسعار
بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين
العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الحكومة: الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في غياب صلاح.. 6 مكاسب لمنتخب مصر بعد اكتساح جنوب السودان بخماسية

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوبا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ونجح الفراعنة في تحقيق عدة مكاسب من الانتصار، خاصة في ظل غياب محمد صلاح، ليحصد المنتخب أول 3 نقاط له في التصفيات ويعتلي صدارة المجموعة الثانية.

عودة عمر مرموش للتهديف بثنائية

استعاد عمر مرموش ذاكرة التهديف بقوة، بعدما سجل هدفين خلال المباراة، ليقدم أوراق اعتماده من جديد مع منتخب مصر، ويعوض جزءًا من غياب محمد صلاح عن اللقاء.

وكان حسام حسن قد أعرب عن سعادته بعودة مرموش للتسجيل، مؤكدًا أهمية جميع العناصر المتواجدة مع المنتخب.

إبراهيم عادل يعود للتسجيل

تمكن إبراهيم عادل من هز شباك جنوب السودان، ليعود إلى التسجيل مع منتخب مصر بعد غياب.

وكان آخر هدف دولي له قبل مباراة جنوب السودان أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم يوم 8 أكتوبر 2025، قبل أن ينجح في التسجيل مجددًا خلال مواجهة جوبا.

حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه الدولية

واصل حمزة عبد الكريم كتابة بدايته مع منتخب مصر، بعدما سجل أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان.

وجاء هدف مهاجم برشلونة الشاب في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليختتم خماسية المنتخب ويترك بصمته الأولى على المستوى الدولي.

زيكو يواصل حضوره التهديفي

افتتح مصطفى زيكو أهداف منتخب مصر في المباراة، ليواصل ظهوره المؤثر مع الفراعنة، بعدما سجل هدفه في شباك جنوب السودان خلال الجولة الثانية من التصفيات.

هدوء داخل معسكر المنتخب بعد أزمة الشناوي

جاء الفوز في توقيت شهد جدلًا حول محمد الشناوي، بعدما تحدث حسام حسن عن استبعاد حارس الأهلي من قائمة المعسكر، مؤكدًا أن القرار فني ولا توجد أزمة بينه وبين اللاعب.

ومع تحقيق الفوز الكبير في جوبا، تحولت الأجواء داخل المنتخب إلى حالة أكثر هدوءًا، خاصة بعد تأكيد الجهاز الفني على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة.

تصدر المجموعة واستعادة الثقة

حقق منتخب مصر أول انتصاراته في تصفيات أمم إفريقيا 2027، بعدما تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يكتسح جنوب السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

ورفع الفوز رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط، ليتصدر المنتخب المجموعة الثانية، ويضع نفسه في موقف أفضل خلال استكمال مشوار التصفيات.

وبذلك نجح منتخب مصر في تصحيح مساره سريعًا بعد التعثر أمام أنجولا، وحقق انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه، رغم غياب قائده محمد صلاح.

منتخب مصر جنوب السودان كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

ترشيحاتنا

محمد الدماطي

محمد الدماطي: اختفاء الروح بين جماهير الأهلي والزمالك خطر.. كانوا بيروحوا الماتش مع بعض

حمزة عبد الكريم

حسام حسن: ضم حمزة عبد الكريم للمنتخب في هذا السن لم يكن سهلًا

مرموش

إفريقيا تعشقه.. توتنهام يحتفي بمنتخب مصر بصورة مرموش

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد