في غياب صلاح.. 6 مكاسب لمنتخب مصر بعد اكتساح جنوب السودان بخماسية

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على حساب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جوبا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ونجح الفراعنة في تحقيق عدة مكاسب من الانتصار، خاصة في ظل غياب محمد صلاح، ليحصد المنتخب أول 3 نقاط له في التصفيات ويعتلي صدارة المجموعة الثانية.

عودة عمر مرموش للتهديف بثنائية

استعاد عمر مرموش ذاكرة التهديف بقوة، بعدما سجل هدفين خلال المباراة، ليقدم أوراق اعتماده من جديد مع منتخب مصر، ويعوض جزءًا من غياب محمد صلاح عن اللقاء.

وكان حسام حسن قد أعرب عن سعادته بعودة مرموش للتسجيل، مؤكدًا أهمية جميع العناصر المتواجدة مع المنتخب.

إبراهيم عادل يعود للتسجيل

تمكن إبراهيم عادل من هز شباك جنوب السودان، ليعود إلى التسجيل مع منتخب مصر بعد غياب.

وكان آخر هدف دولي له قبل مباراة جنوب السودان أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم يوم 8 أكتوبر 2025، قبل أن ينجح في التسجيل مجددًا خلال مواجهة جوبا.

حمزة عبد الكريم يسجل أول أهدافه الدولية

واصل حمزة عبد الكريم كتابة بدايته مع منتخب مصر، بعدما سجل أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان.

وجاء هدف مهاجم برشلونة الشاب في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليختتم خماسية المنتخب ويترك بصمته الأولى على المستوى الدولي.

زيكو يواصل حضوره التهديفي

افتتح مصطفى زيكو أهداف منتخب مصر في المباراة، ليواصل ظهوره المؤثر مع الفراعنة، بعدما سجل هدفه في شباك جنوب السودان خلال الجولة الثانية من التصفيات.

هدوء داخل معسكر المنتخب بعد أزمة الشناوي

جاء الفوز في توقيت شهد جدلًا حول محمد الشناوي، بعدما تحدث حسام حسن عن استبعاد حارس الأهلي من قائمة المعسكر، مؤكدًا أن القرار فني ولا توجد أزمة بينه وبين اللاعب.

ومع تحقيق الفوز الكبير في جوبا، تحولت الأجواء داخل المنتخب إلى حالة أكثر هدوءًا، خاصة بعد تأكيد الجهاز الفني على أهمية التركيز في المرحلة المقبلة.

تصدر المجموعة واستعادة الثقة

حقق منتخب مصر أول انتصاراته في تصفيات أمم إفريقيا 2027، بعدما تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يكتسح جنوب السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية.

ورفع الفوز رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط، ليتصدر المنتخب المجموعة الثانية، ويضع نفسه في موقف أفضل خلال استكمال مشوار التصفيات.

وبذلك نجح منتخب مصر في تصحيح مساره سريعًا بعد التعثر أمام أنجولا، وحقق انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه، رغم غياب قائده محمد صلاح.