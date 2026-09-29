قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
مدبولي: الحكومة تستهدف تحويل مخرجات منتدى التعدين إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع
البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الاتصالات والمواصلات البحريني
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مع تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد
الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد
وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة
إسلام صادق: المنتخب الوطني يستعيد بريقه
بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا
الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات
مفتي الجمهورية: الإمام الطيب أعاد للأزهر هيبته وللخطاب الديني توازنه وللضمير الإنساني صوته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اول تعليق من مصطفى زيكو بعد الفوز بخماسية أمام جنوب السودان

مصطفي زيكو
مصطفي زيكو
ميرنا محمود

علق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، نجم منتخب مصر، على تألقه خلال مواجهة الفراعنة أمام جنوب السودان، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للمنتخب، ليساهم في تقدم المنتخب الوطني خلال اللقاء.


ونشر زيكو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورة من المبارة  و علق كاتبا: «الحمد لله»، معبرا عن سعادته بما قدمه خلال المباراة.


وظهر زيكو بمستوى مميز خلال المواجهة، ونجح في استغلال الفرصة التي أتيحت له ليهز شباك منتخب جنوب السودان، مؤكدًا حضوره في صفوف المنتخب الوطني، وسط تطلعات لمواصلة التألق خلال الفترة المقبلة.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على مضيفه جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى خمسة أهداف، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وافتتح مصطفى عبد الرؤوف زيكو التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، بعدما منح الفراعنة الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي، وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن ينجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 76.

وعاد مرموش للتألق مجددًا، وسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 80، ليعزز تقدم الفراعنة، قبل أن يختتم حمزة عبد الكريم مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وحل منتخب أنجولا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

منتخب مصر جنوب السودان فوز منتخب مصر مصطفي زيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

ارشيفية

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

حبس

حبس المتهمين بالاعتداء على نجل مؤذن أثناء ذهابه لفتح المسجد فجرا

ارشيفيه

الدقهلية.. مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بطريق المنصورة جمصة

القاضي المزيف

لـ 20 أكتوبر | تأجيل قضية القاضي المزيف وآخرين للحكم

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد