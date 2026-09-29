الأرصاد الجوية: طقس الغد حار شمالا وشديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء مائلا للحرارة على السواحل الشمالية حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، وأن يكون الطقس معتدلا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون جالة خليج السويس مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 متر و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الجديدة 32 20

6 اكتوبر 31 20

بنها 30 21

دمنهور 29 20

وادى النطرون 31 19

كفر الشيخ 30 20

بلطيم 28 21

المنصورة 29 20

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 29 20

طنطا 29 20

دمياط 29 22

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 32 21

السويس 31 20

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 18

كاترين 28 13

الطور 32 24

طابا 31 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 35 24

الاسكندرية 28 22

العلمين 27 21

مطروح 27 21

السلوم 26 19

سيوة 31 18

رأس غارب 33 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 24

الشلاتين 37 27

حلايب 35 26

أبو رماد 35 26

مرسى حميرة 35 25

أبرق 35 25

جبل علبة 34 24

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 21

سوهاج 35 22

قنا 38 25

الأقصر 40 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 22

أبوسمبل 40 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 28

المدينة 42 31

الرياض 41 27

المنامة 39 32

أبوظبى 40 29

الدوحة 40 32

الكويت 41 28

دمشق 28 14

بيروت 27 22

عمان 25 14

القدس 24 16

غزة 28 20

بغداد 36 25

مسقط 32 29

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 29

طرابلس 27 21

تونس 31 21

الجزائر 29 21

الرباط 28 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 18 11

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 31 20

نيودلهى 33 23

جاكرتا 35 25

بكين 27 13

كوالالمبور 33 24

طوكيو 22 18

أثينا 21 17

روما 28 16

باريس 24 16

مدريد 26 16

برلين 24 13

لندن 23 15

مونتريال 20 12

موسكو 17 07

نيويورك 24 18

واشنطن 27 16

نواكشوط 35 26

أديس أبابا 25 13