ضعف المياه بالقطاع الجنوبي.. كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم بـ 6 أكتوبر

أعلنت مدينة 6 أكتوبر عن تأثر ضغوط المياه بالقطاع الجنوبي، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة خدمات الخط الأول، وهو الخط المغذي للقطاع الجنوبي.



ضعف ضغوط المياه

وأوضح جهاز المدينة، أن الكسر قد يؤدي إلى ضعف ضغوط المياه، خاصة بالأدوار العليا، في بعض أحياء القطاع الجنوبي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ المناورات اللازمة لتقليل تأثير الكسر على ضغوط المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.



وأكدت أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإصلاح، على أن تعود ضغوط المياه إلى معدلاتها الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال.



وناشدت المدينة سكان المناطق المتأثرة ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة إلى معدلاتها الطبيعية.