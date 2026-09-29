أحمد موسى: السيسي يتلقى يوميًا تقديرات موقف

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن «اجتماع الست ساعات خرج بـ41 رسالة.. الرئيس السيسي اجتمع مع كل الحكومة والمشايخ والعمد».

وأضاف أحمد موسى: «قدم الرئيس السيسي رسائل واضحة.. الرئيس السيسي عقد اجتماعًا موسعًا بالحكومة، وقالت القوات المسلحة والشرطة والمحافظين والعمد والشيوخ».

السيسي يتلقى يوميًا تقديرات موقف

وقال الإعلامي أحمد موسى: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميًا يتلقى تقديرات موقف من الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والاستخبارات العسكرية.. دور الأجهزة إيصال المعلومات للرئيس السيسي وهو صاحب القرار».