حسام حسن: ضم حمزة عبد الكريم للمنتخب في هذا السن لم يكن سهلًا

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالمهاجم حمزة عبد الكريم، مؤكدا أن اختياره للانضمام إلى صفوف الفراعنة في سن صغيرة، رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول لنادي برشلونة وقتها، لم يكن قرارًا سهلًا.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وجنوب السودان: «حمزة إنك تختاره مع منتخب مصر في السنة دي، وإنه مكانش بيلعب مع الفريق الأول في برشلونة، كانت حاجة مش سهلة، والحمد لله عن طريق انضمامه لمنتخب مصر الناس شافته في ناديه هناك وصعد للفريق الأول ولعب».

وأضاف: «وده فخر لينا ولأفريقيا والوطن العربي والكرة المصرية إن عندنا لعيب بيلعب في برشلونة، ولينا دور بفضل الله، وإننا أصرينا يبقى موجود واحدة واحدة ويكسب خبرات مع زمايله».

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: «أنا عندي ثقة فيه، ومعنى إني اخترته ووديته كأس عالم، وإن شاء الله لسه هيبقى أحسن ويثبت وجوده في برشلونة بإذن الله».

وسجل حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، بعدما هز شباك منتخب جنوب السودان خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وجاء هدف حمزة عبد الكريم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليختتم خماسية منتخب مصر في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بخمسة أهداف دون رد.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

ورفع فوز منتخب مصر على جنوب السودان رصيد الفراعنة إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

- مصر: 4 نقاط

- مالاوي: 3 نقاط

- أنجولا: نقطة واحدة

- جنوب السودان: دون نقاط