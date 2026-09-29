في البوكس لا يرحم.. حسام غالي: حمزة عبد الكريم هو هالاند الجديد

أشاد حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالإمكانيات الهجومية التي يمتلكها حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات مميزة داخل منطقة الجزاء، وتشبه في بعض جوانبها طريقة النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وقال حسام غالي، في تصريحات تلفزيونية: «حمزة عبد الكريم هو هالاند الجديد، ده اللاعب اللي جوه الـ18، في البوكس، أي كرة عالية هيحطها».

وأضاف: «ولو فيه تكتلات دفاعية وعايز تحل، يبقى من خلال لاعب موجود جوه الـ18، لما تشوف طريقة تمرينه في برشلونة وكمية العرضيات اللي بتحصل له علشان يحطها بدماغه، واضح إن ده أوبشن من الأوبشنز اللي ممكن يلجأ لها فليك في المباريات الصعبة أو اللي فيها تكتلات دفاعية قوية».

وتابع نجم الأهلي السابق مشيدًا بتطور اللاعب: «حمزة لاعب كويس، صغير في السن وبيتطور بسرعة. شوف جسم حمزة وهو في الناشئين، ولما طلع شوية مع الفريق الأول، ولما راح برشلونة.. ما شاء الله، جسمه اتغير، واضح إنه مركز وبيتمرن وشغال على نفسه جامد، أتمنى له التوفيق».

ويأتي تشبيه حسام غالي لحمزة عبد الكريم بالمهاجم النرويجي في إطار الإشادة بقدرة اللاعب الشاب على التحرك داخل منطقة الجزاء والتعامل مع الكرات العالية والعرضيات، خاصة في المباريات التي تشهد تكتلات دفاعية.

ويُعد حمزة عبد الكريم من العناصر الشابة التي يراهن عليها الأهلي، في ظل سعي النادي لمنح الفرصة للمواهب الصاعدة والاستفادة من تطورها مع الفريق الأول.

ويواصل الأهلي تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المصري، حيث يستعد الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي.