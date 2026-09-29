ميناء دمياط: تداول 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 سفن، بينما غادرته 5 سفن، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء حالياً إلى 23 سفينة تحت الشحن والتفريغ.

وأوضحت الهئية - في بيان اليوم - أن حركة الصادرات بلغت من البضائع العامة 14364 طنا تشمل 9489 طن يوريا و 4875 طن كلينكر ..كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47619 طنا تشمل 900 طن ذرة و 17000 طن فول صويا و 355 طن عدس و 5000 طن خردة و 11914 طن حديد و 2850 طن كسب و 9600 طن بضائع متنوعة.

ولفتت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 352 حاوية مكافئة و بلغ عدد الحاويات الوارد 821 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 376 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4737 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5764 حركة.