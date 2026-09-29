تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيلته لمواجهة جنوب السودان المقرر انطلاقها في تمام الرابعة عصر اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى :مصطفي شوبير

الدفاع :محمد هاني- حسام عبد المجيد- رامي ربيعة - أحمد فتوح

الوسط : مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم :هيثم حسن - مصطفي زيكو - عمر مرموش

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من المهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - عمر فايد - كريم حافظ - محمود صابر - علي محمود - إبراهيم عادل - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - حمزة عبد الكريم