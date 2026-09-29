استعلم عن نتيجة امتحان وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل.. من هنا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن إتاحة الاستعلام رسمياً عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.

يأتي ذلك ​في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطبيقه في منظومة العمل الحكومي والمسابقات الوظيفية.

​تفاصيل الوظائف المعلن عنها

و​تأتي هذه المسابقة لتلبية احتياجات مصلحة الخبراء بوزارة العدل من الكوادر الفنية والهندسية التخصصية، وتشمل الوظائف التالية:

​معاون خبير حسابي

​معاون خبير زراعي

​معاون خبير هندسي في التخصصات الآتية: (مدني، عمارة، هندسة بحرية، ميكانيكا، كهرباء، حاسبات).

خطوات وطريقة الاستعلام عن النتيجة

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن بإمكان المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويُسر إلكترونياً، وذلك باستخدام:

​الرقم القومي للمتقدم. ​كود التسجيل الخاص به.

وتُجرى عملية الاستعلام عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط الرسمي: https://jobs.caoa.gov.eg

​المواعيد المقررة ووسائل الدعم

​فترة الاستعلام: تبدأ خدمة الاستعلام اعتباراً من الغد ولمدة أسبوعين.

​الدعم الفني: خصص الجهاز رقماً للدعم الفني (15333) للرد على استفسارات المتقدمين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، إلى جانب إمكانية الاستعلام السريع عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الإعلان الرسمي.

​يُذكر أن هذه الخطوات تأتي تأكيداً على التزام الجهاز بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في اختيار أفضل الكفاءات لشغل الوظائف العامة بالدولة.

إعلان بشأن مسابقة وظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن إتاحة الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة "معلم مساعد قرآن كريم" في الأزهر الشريف. يمكن للمتقدمين معرفة تفاصيل الاختبارات من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

​توجيهات هامة للمتقدمين:

​الالتزام بالمواعيد: ضرورة الحضور في الموعد والمكان المحددين بدقة.

​المستندات المطلوبة: إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة في الإعلان.

​المتابعة المستمرة: يهيب الجهاز بالمتقدمين ضرورة متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات جديدة تتعلق بالمسابقة.

وكان أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة "معلم مساعد قرآن كريم" بالأزهر الشريف، إمكانية الاستعلام عن موعد ومكان الاختبارات الخاصة بهم، تمهيداً لعقد الاختبارات المقررة بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز أو الأماكن المعتمدة.

​بوابة الوظائف الحكومية.. النافذة الرسمية للاستعلام

و​دعا الجهاز جميع المتقدم ممن استوفوا الشروط والضوابط المقررة في الإعلان؛ إلى سرعة الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط الرسمي: https://jobs.caoa.gov.eg

وذلك لاستعلام كل متقدم عن موعد اختباره واللجنة المخصصة له ومكان انعقاد الاختبار بدقة، لضمان سير العملية الامتحانية بيسر وشفافية تامة.