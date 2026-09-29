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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موعد مباراة مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

المنتخب
المنتخب
قسم الخدمات

يلتقي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026، مع نظيره منتخب جنوب السودان، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث للارتقاء في ترتيب المجموعة الثانية، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا.

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتُقام المباراة على ملعب استاد جوبا معقل منتخب جنوب السودان، وتنطلق صافرة البداية في التوقيتات التالية:

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة والمعلق

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) حقوق البث الحصري لمباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

منتخب مصر

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

معلق المباراة: المعلق الرياضي علي محمد علي.

البث عبر الإنترنت: يمكن متابعة اللقاء إلكترونياً عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT.

موقف الفريقين في المجموعة الثانية

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من (أنغولا، مالاوي، وجنوب السودان):

منتخب مصر
المنتخبالمباراة السابقةالنتيجة
مصرأمام أنجولاالتعادل 0 - 0
جنوب السودانأمام مالاويالخسارة 1 - 2

ويدخل المنتخب الوطني المصري مباراته المرتقبة عصر اليوم الثلاثاء أمام نظيره منتخب جنوب السودان على «ستاد جوبا الوطني»، وعينه على اقتناص النقاط الثلاث واستعادة نغمة الانتصارات سريعا؛ حيث يأتي هذا اللقاء في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

دوافع الفريقين وموقفهما بالمجموعة

منتخب مصر: يخوض الفراعنة اللقاء تحت قيادة المدير الفني حسام حسن بهدف تعويض التعادل السلبي في الجولة الأولى أمام أنجولا بالقاهرة، حيث يمتلك الفريق نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة B.

منتخب مصر

منتخب جنوب السودان: يستغل عامل الأرض والجمهور في جوبا من أجل تعويض تعثره في الجولة الأولى أمام مالاوي (1 - 2) وتحقيق نتيجة إيجابية تُبقي على حظوظه في المنافسة.

موقف غيابات وجاهزية عناصر المنتخب

ويواجه الجهاز الفني للفراعنة عدداً من التحديات والمستجدات على مستوى قائمة وغيابات اللاعبين قبل انطلاق اللقاء:

الغيابات المؤكدة والإعفاءات:

بعثة منتخب مصر

محمد صلاح ومحمد عبد المنعم: يغيب الثنائي عن الرحلة إلى جوبا بعذر واعتذار معتمد من الجهاز الفني لتجنب الخوض على أرضية الملعب المكونة من النجيل الصناعي تفادياً للإجهاد والإصابات.

محمد الشناوي ومحمود تريزيجيه وياسر إبراهيم: يستمر غيابهم عن المعسكر بسبب الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً.

العائدون والجاهزية:

مروان عطية: يعود لاعب خط الوسط للجاهزية ودخول الحسابات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدته عن مواجهة أنغولا الأولى.

منتخب مصر

مصطفى شوبير: يتولى حماية عرين الفراعنة بصفة أساسية لمواصلة تقديم مستوياته القوية في ظل غياب الشناوي.

أوراق هجومية جاهزة:

ويعول الجهاز الفني على جاهزية الثنائي المحترف عمر مرموش وإبراهيم عادل، بجانب وجود أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور لدعم الهجوم وصناعة الفارق في الشوط الثاني.

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