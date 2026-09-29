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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تحصد المركز الثاني في قمة الابتكار

طرف صناعي ذكي
طرف صناعي ذكي
إسلام خالد

حصدت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية المركز الثاني في فعاليات "قمة الابتكار الجامعي 2026" (University Innovation Summit ’26) التي أقيمت بمدينة زويل، وذلك عن مشروع التخرج الابتكاري "Advanced AI Prosthetic Hand"، طرف صناعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لذوي البتر والإعاقة تحت رعاية الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة والدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وإشراف الدكتور شريف الحصري مدير مركز ضمان الجودة، أقيمت فعاليات قمة الابتكار الجامعي تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ضمن المبادرة الوطنية القومية «تحالفات مشروعات التخرج – مشروعي.. بدايتي»، ليعكس ريادة الجامعة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع.

هنأ الدكتور طارق عبد الملاك، الطلاب الفائزين عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المتميز الذي حققه طلاب الجامعة، مؤكدًا أن هذا الفوز يترجم الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تبني الابتكار وتقديم تعليم تكنولوجي يواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وأشار إلى أن مشروع "الطرف الصناعي الذكي" يمثل نموذجًا حيًا لكيفية تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة لتقديم حلول إنسانية ذات أثر مجتمعي مستدام، وهو ما يحقق توجهات القيادة السياسية الرشيدة في الاهتمام بمتحدي الإعاقة، مؤكداً على أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل والمناخ المحفز لعقول طلابها المبتكرة لتمكينهم من المنافسة بقوة في المحافل العلمية المحلية والدولية.

ومن جانبه أشاد الدكتور وليد الختام، بالمستوى العلمي والتقني الرفيع الذي أظهره أعضاء الفريق البحثي من الطلاب، لافتًا إلى أن المشروع جاء ثمرة جهد متميز وتكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي تحت إشراف الدكتور شريف الحصري مدير مركز ضمان الجودة، وأضاف الختام أن الكلية تضع على رأس أولوياتها إعداد جيل من التكنولوجيين القادرين على تحويل الأفكار والبحوث النظرية إلى منتجات حقيقية تخدم القطاعات الصناعية، مشيرًا إلى أن تميز الطلاب في تصميم وتطوير هذا الطرف الصناعي الذكي يعزز من مكانة خريجي الجامعات التكنولوجية كركيزة أساسية للتنمية والابتكار في مصر.

ضم الفريق الطلابي المتميز والمساهم في هذا الإنجاز كلاً من: ياسين طارق عبد الحميد، ياسمين طارق شعبان، مصطفى اليماني، مصطفى السيد أحمد، محمد جمال، يوسف أحمد مرعي، محمد صلاح، مي محمود، شهد محمد، وريماء عبد الباسط

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية قمة الابتكار الجامعي 2026 طرف صناعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

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