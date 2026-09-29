قبل مواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا.. جولة سير على الأقدام لمنتخب مصر مواليد 2007 بالإسماعيلية

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض على تنظيم جولة سير على الأقدام للاعبي الفراعنة الصغار في مدينة الإسماعيلية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب تونس، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

وجاءت الجولة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين خلال فترة الإعداد للمباراة، بهدف الحفاظ على النشاط البدني ورفع الحالة المعنوية للاعبين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام عناصر المنتخب للخروج من أجواء التدريبات والاستعدادات المعتادة.

استعدادات قوية لمواجهة تونس

ويواصل منتخب مصر مواليد 2007 تحضيراته للمواجهة المقبلة أمام تونس، وسط حالة من التركيز داخل صفوف الفريق، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل خوض اللقاء، مع التأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مشوار التصفيات.

وتشهد معسكرات المنتخبات السنية اهتمامًا كبيرًا بالجانب البدني والنفسي، إلى جانب العمل الفني والتكتيكي، في ظل الرغبة في تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

أجواء إيجابية داخل المعسكر

وسادت حالة من الأجواء الإيجابية بين لاعبي منتخب مصر خلال جولة السير بمدينة الإسماعيلية، وسط حرص الجهاز الفني على رفع الروح المعنوية للاعبين قبل المواجهة المهمة أمام المنتخب التونسي.

ويأمل منتخب مصر مواليد 2007 في تقديم أداء قوي خلال المباراة، ومواصلة مشواره في تصفيات شمال أفريقيا، التي تمثل محطة مهمة في إعداد جيل جديد من لاعبي المنتخبات الوطنية.