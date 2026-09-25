تدريب استشفائي لمنتخب الشباب بعد الفوز على ليبيا

حرص وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مواليد 2007، على أداء اللاعبين، الذين شاركوا في مباراة ليبيا، تدريبات استشفائية، اليوم، من أجل الاستعداد لمواجهة تونس، في الجولة الثالثة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخاض اللاعبون، التدريبات داخل "الجيم"، وفي حمام السباحة بالفندق.

وكان منتخب الشباب قد حرص على أداء صلاة الجمعة، بالمسجد الملحق بالفندق، الذي يقيم به المنتخب.

ومن المقرر أن يؤدي باقي اللاعبين، الذين لم يشاركوا في المباراة، مراناً قوياً، اليوم، على أحد ملاعب الفندق.