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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بتصفيات أمم إفريقيا 2027.. والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يواجه نظيره الأنجولي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره القاري وسط حالة من الترقب، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق انطلاقة قوية، قبل استكمال مشوار التصفيات بالمواجهات المقرر خوضها خلال الأجندة الدولية المقبلة.

موعد مباراة مصر وأنجولا والقناة الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره أنجولا اليوم الجمعة 25 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة مجانًا للجماهير داخل مصر عبر البث الأرضي، وفق حقوق البث الخاصة بالمباريات المقامة على الأراضي المصرية.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر في حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، حمدي فتحي، أحمد فتوح، كريم حافظ.

وفي خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح.

بينما ضمت قائمة الهجوم: عمر مرموش وحمزة عبد الكريم.

وتعتمد اختيارات حسام حسن على مزيج من عناصر الخبرة والشباب، في مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين يسعون لتثبيت أقدامهم مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

جدول مباريات مصر في التصفيات

يخوض منتخب مصر 6 مباريات في مشوار التصفيات، حيث يبدأ بمواجهة أنجولا على ملعبه، قبل أن يحل ضيفًا على جنوب السودان في الجولة الثانية.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

مصر × أنجولا – 25 سبتمبر 2026 – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة الدولي.

جنوب السودان × مصر – 29 سبتمبر 2026 – الساعة 3 عصرًا – جوبا.

مصر × مالاوي – الجولة الثالثة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

مالاوي × مصر – الجولة الرابعة – خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

مصر × جنوب السودان – الجولة الخامسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

مصر × أنجولا – الجولة السادسة – خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027.

كينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف أمم أفريقيا 2027

وتقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تشهد تنظيم البطولة في 3 دول للمرة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 19 يونيو 2027، وتستمر حتى 17 يوليو من العام نفسه.

وتشهد التصفيات مشاركة 48 منتخبًا يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

ويأمل منتخب مصر في حسم التأهل مبكرًا وتجنب الحسابات المعقدة، بداية من مواجهة أنجولا، قبل خوض باقي مباريات المجموعة خلال الأجندات الدولية المقبلة.

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