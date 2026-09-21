قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مؤتمر «Cardio Excellence» لبحث أحدث علاجات أمراض القلب
الأعلى للإعلام: منع ظهور إسلام صادق لمدة شهر
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ29.7 مليار دولار في 7 شهور
مصرع 28 شخصُا خلال غارات جوية باكستانية على 3 مواقع في أفغانستان
بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليومذ
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر لرجال الطائرة ضد الجزائر بدور الثمانية لبطولة أفريقيا

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
عبدالله هشام

يلتقي منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة، اليوم منافسه منتخب الجزائر في دور الثمانية للبطولة الأفريقية المقامة حالياً بتونس .

وتقام مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات البطولة الأفريقية.

ويدخل منتخب الفراعنة لقاء اليوم باحثاً عن الفوز ومواصلة المشوار بنجاح نحو تحقيق اللقب الإفريقي في ظل الحالة الفنية والبدنية التى وصل اليها رجال الكرة الطائرة في البطولة والتى شهدت تفوق ملحوظ.

واستهل منتخب مصر  مشواره في البطولة بالفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، وفي المواجهة الثانية له بالمجموعة حقق انتصارًا قويًا على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0، ليتصدر الفراعنة المجموعة الثانية ويحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وواصل منتخبنا الوطني انتصاراته بالفوز على  إفريقيا الوسطى بنتيجة 3-0 في ثمن النهائي.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بأهمية كبيرة للكرة الطائرة المصرية، باعتبارها إحدى المحطات المهمة في مقدمتها بطولة العالم للرجال 2027، ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، بينما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال، ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، فيما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.

وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا: رضا هيكل قائدًا للفراعنة، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس، ويحرص على متابعة الفريق وتوفير كل سبل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين خلال منافسات البطولة من أجل مواصلة المشوار والتتويج باللقب.

منتخب مصر الكرة الطائرة منتخب مصر ضد الجزائر البطولة الأفريقية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

20 قرار تأديبي ضد 41 من العاملين المقصرين بالجهاز الإداري في الشرقية

رئيس جامعة أسيوط الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بالكليات

رئيس جامعة أسيوط الأهلية: نستهدف إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات والقيم

الأعمال

موقف مستقل لسيارات مبادرة نقل طلاب جامعة قناة السويس بجوار كلية الصيدلة بالإسماعيلية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد