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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب مصر للطائرة يواجه الجزائر في دور الثمانية لبطولة أفريقيا بتونس

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يلتقي منتخب مصر رجال الكرة الطائرة في الخامسة من مساء اليوم امام منتخب الجزائر في دور الثمانية للبطولة الأفريقية المقامة حالياً بتوتس .

ويدخل منتخب الفراعنة لقاء اليوم باحثاً عن الفوز ومواصلة المشوار بنجاح نحو تحقيق اللقب الإفريقي في ظل الحالة الفنية والبدنية التى وصل اليها رجال الكرة الطائرة في البطولة والتى شهدت تفوق ملحوظ  

واستهل  منتخب مصر  مشواره في البطولة بالفوز على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، وفي المواجهة الثانية له بالمجموعة حقق انتصارًا قويًا على المنتخب المغربي بنتيجة 3-0، ليتصدر الفراعنة المجموعة الثانية ويحجزوا بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وواصل منتخبنا الوطني انتصاراته بالفوز على  إفريقيا الوسطى بنتيجة 3-0 في ثمن النهائي.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بأهمية كبيرة للكرة الطائرة المصرية، باعتبارها إحدى المحطات المهمة في مقدمتها بطولة العالم للرجال 2027، ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويقود المنتخب فنيًا الكابتن أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، بينما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال، ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، فيما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.

وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا: رضا هيكل قائدًا للفراعنة، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس، ويحرص على متابعة الفريق وتوفير كل سبل الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين خلال منافسات البطولة من أجل مواصلة المشوار والتتويج باللقب.

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