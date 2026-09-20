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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 ميداليات حصيلة مشاركة المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية ببطولة أفريقيا في أوغندا

المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة
المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة
أ ش أ

حصد المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة 8 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية المقامة بأوغندا، خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة الدولية كالتالي: 3 ذهبيات وفضية وحيدة و4 برونزيات.

وحصل أبناء النيل على ذهبية منافسات الفرق، وذهبية ثلاثي السيدات، إضافة إلى ذهبية زوجي الرجال، أما الميدالية الفضية فكانت من نصيب الزوجي المختلط، فيما كانت البرونزيات عن طريق (الزوجي المختلط - زوجي السيدات - زوجي الرجال - ثلاثي الرجال).

وأقيمت النسخة الحالية في أيرو بيتش بمدينة عنتيبي الأوغندية على ضفاف بحيرة فيكتوريا، وسط مشاركة عدد من المنتخبات الأفريقية في منافسات البطولة.

وضمت بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة كلًا من: علي أشرف، عبد الرحمن مجدي، يوسف محمد، أحمد صلاح الدين، معاذ هشام، ندى شريف محمد، ريم حسين، نور محمد، جنة فخر، وندى إيهاب.. ويقود المنتخب فنيًا منير فايز المدير الفني، ويعاونه أمير أحمد فؤاد المدرب العام.

المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة بطولة أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية الفراعنة

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