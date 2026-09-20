مشيوا عكس.. القبض على سائقي سيارتين مينى باص في التجمع

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائدي سيارتي «ميني باص»؛ لقيادتهما عكس الاتجاه بالتجمع الأول بالقاهرة، والتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط السيارتين «الميني باص» الظاهرتين بمقطع الفيديو، وتبين سريان تراخيصهما، وقائديهما، سائقين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 أغسطس الماضي؛ لاختصار الطريق.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارتين، واتُخذت الإجراءات القانونية.