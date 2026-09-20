عبد العاطي يؤكد: المسار السياسي «أولوية» لتسوية أزمات الشرق الأوسط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 20 سبتمبر، ممثلي منظمة Jstreet الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الوزير ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين يظل مرهونًا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على وحدة الأراضي الفلسطينية، وعلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وضرورة ربطه بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد الوزير رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين، فضلاً عن دخول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في كل القطاع، مع تمكين المؤسسات الفلسطينية من الاضطلاع بمسئولياتها.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي أهمية بالغة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في المنطقة من خلال الوسائل السلمية والمسارات السياسية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.