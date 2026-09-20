أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة والأكثر جماهيرية ومفيش حد بينافسني

تحدث الفنان أحمد العوضي عن حجم حضوره الجماهيري ومكانته لدى الجمهور، مؤكدًا أنه يرى نفسه الأعلى مشاهدة والأكثر جماهيرية وقربًا من البسطاء في الشارع، مشيرًا إلى أنه لا يرى منافسًا له في هذه المساحة.

وقال أحمد العوضي خلال حديثه في بودكاست «قصتي»: «أنا الأعلى مشاهدة ودي الحقيقة والأكثر جماهيرية وقربًا من البسطاء في الشارع ومفيش حد بينافسني في الحتة دي».

مسلسل سلطان الديب

ويشارك أحمد العوضي في ماراثون رمضان المقبل من خلال «سلطان الديب» ويشاركه البطولة كل من : يارا السكري، رانيا يوسف و عدد كبير من النجوم والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج تامر مرسي.

والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويواصل فريق العمل التحضيرات استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.