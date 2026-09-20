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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر تعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الأحد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، وحرصها على تعزيز آليات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الجانبين بحثا تطورات الوضع في السودان.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة حفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه، مؤكداً أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الأجواء لإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية.

وشدد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

وتناول اللقاء أيضا عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها تطورات الأوضاع في اليمن، والأزمة الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية

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