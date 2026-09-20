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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران المدني: تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
أ ش أ

قال وزير الطيران المدني سامح الحفني إن مصر قفزت للمركز 42 في جودة الطيران على مستوى العالم، موجها الشكر للمؤسسات والعاملين في قطاع الطيران وشركة مصر للطيران.

وأكد وزير الطيران المدني في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن الوزارة تستهدف تحسين جودة الخدمة التي يتم تقديمها للركاب.

وأوضح أنه مصر تقدمت في مراكز الطيران الدولي من 88 إلى المركز 49، مشيرا إلى المستهدف الوصول للمركز الأول على مستوى العالم.

وأضاف أن الضيافة في مصر حصلت على المركز الـ20 عالميا والأول في إفريقيا».

وحول رعاية فريق برشلونة، أشار وزير الطيران المدني إلى أن الوزارة تطبق سياسيات تسويقية لزيادة المستهدف الذي تسعى مصر لتحقيقه، ورعاية فريق عالمي مثل برشلونة الإسباني يعد قفزة تسويقية وترويجية هائلة.

وأكد أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات الأخرى على تطوير الخدمات المقدمة للركاب.

وأوضح أن إجراءات المسافرين أصبحت أكثر سهولة مع التوسع في تطبيق الحلول الرقمية، لافتًا إلى وجود مشروعات أخرى مرتبطة بالتحول الرقمي، من بينها تسهيل إجراءات الوصول والحصول على التأشيرة الإلكترونية.

وفيما يتعلق بمطار العلمين ، كشف وزير الطيران المدني عن تحقيق مطار العلمين الدولي نموا في حركة التشغيل بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن المطار أصبح أحد المطارات المهمة في دعم الحركة السياحية بمنطقة الساحل الشمالي.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة زيادة سعة مطار العلمين، وتم بدء الدراسة لهذا الأمر، ونخطط لزيادة السعة الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويا.

وأوضح أن معدلات نمو المطارات عالميا تتراوح في المتوسط بين 4 و5% سنويا، بينما سجل مطار العلمين هذا العام زيادة ملحوظة في الحركة وصلت إلى نحو 30%، رغم كونه مطارا موسميا.

وزير الطيران المدني سامح الحفني مصر مراكز الطيران الدولي

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