ألقى الحجارة على السيارات وهدد بالقفز.. الحماية المدنية تنقذ شاب من أعلى عقار بالشيخ زايد

شهد الحي الـ16 بمدينة الشيخ زايد واقعة مثيرة، بعدما هدد شاب بإلقاء نفسه من أعلى سطح أحد العقارات، وسط حالة من التوتر بين الأهالي، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد باعتلاء شاب سطح أحد العقارات بالحي الـ16، وقيامه بإلقاء الحجارة بشكل عشوائي تجاه السيارات المارة والمتوقفة في الشارع، قبل أن يهدد بإلقاء نفسه من أعلى العقار.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف، مع فرض تأمين بمحيط العقار، بينما بدأت القوات في التعامل مع الشاب ومحاولة إقناعه بالعدول عن موقفه، حفاظًا على حياته وسلامته.

واستمرت جهود التعامل مع الموقف لأكثر من ساعتين، وسط محاولات مكثفة من رجال الشرطة والحماية المدنية لتهدئة الشاب والسيطرة على الموقف، حتى نجحت القوات في تأمينه والسيطرة عليه دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وعقب السيطرة على الموقف، تم اصطحاب الشاب إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب تصرفه.