كانوا بيهزروا.. ضبط المتهمين بإلقاء حجارة على سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام بعض الصبية بإلقاء حجارة على سيارته، وإحداث تلفيات بها حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله تضرر من قيام بعض الأشخاص بإلقاء حجارة على زجاج سيارته بتاريخ 8 / الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وإحداث تلفيات بها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالب ، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.