بدء التجارب البحرية لأول سفينة صينية خاصة للأبحاث البحرية

بدأت سفينة "هايينج جياكه" الصينية (Haiying Jiake) -وهي أول سفينة أبحاث علمية صينية بتمويل خاص- أولى تجاربها البحرية في مدينة "وينلينج" بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين، لتخطو بذلك خطوتها الأولى نحو تنفيذ مهام في أعالي البحار.

وذكر موقع "thepaper.cn" الإخباري، ومقره شنغهاي، اليوم الأحد أن السفينة -الحاصلة على شهادة الملاحة العالمية غير المقيدة والمجهزة بقدرة على اختراق طبقات الجليد الرقيقة- قادرة على إجراء أبحاث بحرية في المحيطات المفتوحة والمناطق القطبية، مما يجعلها نموذجا للاستثمار الخاص في مجال أبحاث أعماق البحار والمسوحات البحرية.

وقد بُنيت السفينة بتكلفة بلغت 150 مليون يوان (22.4 مليون دولار) تم جمعها عبر التمويل الجماعي من 37 صياداً محلياً في "وينلينج"، وهي خطوة تكسر هيمنة المؤسسات الحكومية التقليدية على الأبحاث العلمية البحرية، وتسد فجوة غياب مشاركة القطاع الخاص في بناء سفن الأبحاث البحرية المتطورة.

ويبلغ طول السفينة 82 مترا وعرضها 15.2 مترا، وتصل إزاحتها عند الحمولة الكاملة إلى 3500 طن متري. وتبلغ سرعتها القصوى 14 عقدة، ويصل مداها إلى 10 الآف ميل بحري، مع قدرة على البقاء في البحر لأكثر من 60 يوما. وقد صممت السفينة لتلبية المعايير الدولية الخاصة بالأبحاث الأوقيانوغرافية المهنية.