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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيطرة مصرية في ختام بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني «القاهرة 2026»

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني
بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني
أ ش أ

اختُتمت منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني (رجال وسيدات) "القاهرة 2026"، اليوم الأحد، والتي نظمها الاتحاد المصري للجمباز خلال الفترة من 17 وحتى 20 سبتمبر الجاري، داخل صالة رقم 1 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، في ظل منافسة قوية بين اللاعبين علي جميع الأجهزة.

وشهدت منافسات اليوم الختامي سيطرة مصرية علي منصات التتويج من الهيئات الرياضية المصرية المشاركة في البطولة.

وجاءت نتائج اليوم الختامي كالتالي:


نتيجة جهاز عارضة التوازن (ناشئات): الميدالية الذهبية تيا الميداني (سموحة) والميدالية الفضية كارما خميس (سبورتنج ) والميدالية البرونزية Ella Thomas (نيوزيلندا).

نتيجة جهاز الحركات الأرضية (ناشئات): المركز الأول كارما خميس (سبورتنج) والمركز الثاني

Ella Thomas (نيوزيلندا) والمركز الثالث جوزال الجارحي (اليكس جيمناستيكس سنتر).

نتيجة جهاز عارضة التوازن (كبار):

الميدالية الذهبية Kahurangi Barsdell (نيوزيلندا) والميدالية الفضية جني عبدالسلام (الشمس) والميدالية البرونزية Niranjana Punia (الهند).

نتيجة جهاز الحركات الأرضية (كبار): المركز الأول جنى عبدالسلام (الشمس) والمركز الثاني Karishma (Odisha Gymnastics - IND) والمركز الثالث Madeleine Marshall (نيوزيلندا).

نتيجة جهاز حصان القفز (ناشئين): الميدالية الذهبية معاذ أبو ورد (الصيد المصري) والميدالية الفضية مازن السيد (اليكس جيمناستيكس سنتر) والميدالية البرونزية Volodymyr Golovin (أوكرانيا).

نتيجة جهاز المتوازي (ناشئين): المركز الأول عبدالله شعراوي (الصيد المصري) والمركز الثاني مازن السيد (اليكس جيمناستيكس سنتر) والمركز الثالث Volodymyr Golovin (أوكرانيا).

نتيجة جهاز العقلة (ناشئين): الميدالية الذهبية عبدالرحمن السيد (الصيد المصري) والميدالية الفضية مازن السيد (اليكس جيمناستيكس سنتر) والميدالية البرونزية عبدالله شعراوي (الصيد المصري).

وشهدت بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني (رجال وسيدات) هذا العام مشاركة 30 هيئة بإجمالي عدد 160 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 دولة هي: الهند والأردن والكويت ولبنان وليبيا ومالطا وجنوب إفريقيا وأوزبكستان ونيوزيلندا وأوكرانيا والسودان وهونج كونج (الصين) ومصر البلد المضيف.

وباتت سلسلة بطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع الجمباز، تمثل أهمية كبيرة على المستوى الدولي، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بفضل المستوى المبهر تنظيميًا وفنيًا.

وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز إقبالًا كبيرًا من دول العالم للمشاركة، من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضًا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز، تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية، كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح الاتحاد المصري للعبة في وضع البطولة على الخريطة الدولية حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها في 2019، ما جعلها واحدة من البطولات الكبري تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.

بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني الاتحاد المصري للجمباز الهيئات الرياضية المصرية

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