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مأمورية وسط الجبال.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخر بالصف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأمورية وسط الجبال.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخر بالصف

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص "ملثمين" يحملون أسلحة نارية بإستيقاف قائدى السيارات ومحاولة سرقتهم بالإكراه بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة بقيام ثلاثة أشخاص بمحاولة سرقة بعض قائدى سيارات "النقل الثقيل" بإستخدام أسلحة نارية أثناء سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز.


 

تم فى حينه التعامل مع البلاغ وتحديد مرتكبى الواقعة (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق إتهامهم والحكم عليهم بالإعدام والسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، مخدرات ، مقاومة سلطات") وتم تتبعهم بالمنطقة الجبلية بالظهير الصحراوى بمشاركة قطاع الأمن المركزى وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع إثنين وضبط الأخير، وضبط بحوزتهم (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة).


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ملثمين

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