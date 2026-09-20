لاقوه ورا الطاحونة بعد 3 أيام.. جهود مكثفة لكشف لغز اختفاء شخص والعثور عليه ميتا بالدقهلية

عُثر على جثة لشخص في العقد الخامس من عمره ، خلف ماكينة الطحين بقرية ديسط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد مرور 3 أيام على اختفاءه.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة طلخا يفيد بالعثور على جثة، وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة.



وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمد محمد عبد الفتاح الشربيني، 52 عاما ، من ديسط طلخا.

وتم نقلها بعد معاينة الشرطة إلى مشرحة مستشفى الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامه.

فيما تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف ملابسات الحادث وما اذا كان فيه شبهه جنائية من عدمه.